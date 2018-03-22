Війна на Донбасі: бойовики порушують перемир'я в районі Світлодарської дуги

В Зайцевому, що на Світлодарській дузі, цими днями відносно тихо. Лише вночі бойовики іноді влаштовують хаотичну стрілянину. Тож українським бійцям доводиться пильно стежити за пересуванням противника. Він зовсім поруч - обладнав вогневі позиції у місцевій школі.