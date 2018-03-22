Катастрофа MH-17: известны подробности о суде [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Судебный процесс над подозреваемыми в крушении малайзийского Boeing рейса MH17, потерпевшим крушение на Донбассе в 2014 году, пройдет в окружном суде Гааги. Такое решение было принято Министерством юстиции и МИД Нидерландов, передает Bloomberg.
В процессе смогут участвовать родственники жертв этой авиакатастрофы вне зависимости от их национальности. Таким образом, все потерпевшие будут обеспечены равными правами.
Кроме того, во время суда будет рассмотрена причастность к крушению всех подозреваемых. О ком именно идет речь, в сообщении правительства Нидерландов не указано.
Расследование крушения MH17 все еще продолжается и будет вестись длительное время. Следователи также выясняют причастность к катастрофе некоторых лиц, имена которых и должности не называются.
Напомним, родственники жертв выиграли суд.
по теме
У зоні АТО настала довгожданна тиша
У зоні АТО встановилася тиша. За минулу добу жодного ворожого обстрілу - повідомили у штабі. Українські бійці пильно стежать за переміщеннями бойовиків. Військові зауважують, що під час перемир'я, противник зміцнює позиції та проводить ротацію.
Война на Донбассе: жизнь украинских военных на передовой
Боевики с начала суток не нарушали режим прекращения огня. Но украинские бойцы не расслабляются.
Меркель заявила про наміри допомогти встановити мир на Донбасі
Робота зі встановлення миру на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України стане одним із завдань нового уряду Німеччини на міжнародній арені упродовж наступних 4 років.
Війна на Донбасі: бойовики порушують перемир'я в районі Світлодарської дуги
В Зайцевому, що на Світлодарській дузі, цими днями відносно тихо. Лише вночі бойовики іноді влаштовують хаотичну стрілянину. Тож українським бійцям доводиться пильно стежити за пересуванням противника. Він зовсім поруч - обладнав вогневі позиції у місцевій школі.
Бойовики зірвали процес відведення сил у районі Станиці Луганської – штаб АТО
Російські найманці на лінії фронту активізувалися - констатують у штабі. Окупанти збільшили кількість обстрілів і знову активно почали застосовувати міномети. Двох українських бійців поранено.