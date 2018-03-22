Українського політв'язня випустили зі штрафного ізолятора у Росії [ Редактировать ]
Українського політв'язня Олександра Кольченка, якого утримують в Росії, випустили зі штрафного ізолятора. Про це написала правозахисниця Тетяна Щур у Facebook.
Українця помістили в ізолятор за те, що він нібито переміщався територією в'язниці без охорони, хоча йшлося про бібліотеку та їдальню. Нагадаю, Кольченка затримала ФСБ у Криму після анексії півострова у 2014. За сфабрикованим звинуваченням йому присудили 10 років ув'язнення.
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