Висока мода на брудних лагоських вулицях. У Нігерії бізнесмен узявся втілювати амбітну ідею - шити дощовики та наплічники з викинутого пластику. Чи окупився підпримцеві задум - зараз дізнаємося.

В ательє на свіжому повітрі кипить робота. 29-річний Олаємі Самсон з Лаґоса працює над останньою колекцією верхнього одягу - дощовиком. З пластику. На щастя, матеріалу, - у місті, засипаному сміттям, - не бракує.

"Я точно знаю, що гори непотребу на вулиці погіршують наше здоров'я і знижують якість життя. Тож я подумав - щось треба з цим робити", - говорить Олаємі Самсон, бізнесмен.

Складно уявити, але це нігерійське місто щодня залишає по собі дев'ять тон відходів. Чільне місце у цих завалах належить пластику. А надто популярним пляшкам з-під води. Міцний і витривалий матеріал - вирішив Олаємі. Якраз для верхнього одягу та рюкзаків. Сировину для майбутніх шедеврів сам збирає. Іноді йому, за невелику плату, допомагають школярі. Кожен предмет ретельно миють та дизінфікують. Кінцевий результат має як своїх прихильників, так і противників.

"Ні, я би такий дощовик не надів. Погана ідея, це ж відходи. І дитині своїй не дам", - говорить Еммануель Ітінії, житель Лагоса.

"А я би ходив у такому. На вигляд - дуже мило. Але, звісно, це ще й залежить від того, куди йду. Для дозвілля - непоганий варіант. А от на серйозний захід не надів би", - каже Віктор Аньяіс житель Лаґоса.

Олаємі на такі коментарі не зважає. По-перше, на кожен товар - свій покупець. А по-друге, сьогоднішні скептики вже завтра можуть стати його клієнтами.

"Коли покупці починають насити мої дощовики та рюкзаки, вони миттєво стають зірками, бо привертають до себе увагу. Ці речі показують, що завдяки креативу навіть відходи можна перетворити на щось корисне", - розповідає Олаємі Самсон, бізнесмен.

Ще один продукт у сміттєвій лінійці ентузіаста - пластикові чохли на машини. Та поки що його вироби викликають лише подив. Олаємі сподівається, що як не розбагатіє, то хоча б спонукатиме молоде покоління берегти довкілля.