Мешканці спального району Києва скаржаться на галасливих відпочиваючих [ Редактировать ]
Четвертий рік без спокійного сну. Мешканці трьох будинків на вулиці Рейтарській у самому центрі Києва скаржаться на шум. Причина - нічний бар, який відкрили у підвалі житлового будинку. Розбиралась у проблемі Катерина Сривкова.
Ці кадри зняті поблизу бару близько другої години ночі - у сильний мороз. За словами місцевих, у теплу погоду людей напідпитку збирається значно більше.
"Хотя там охранник стоит прогоняет из-под дома тех, кто выходит покурить, выпивших, как только начнется весна, мы будем слышать их до 2 - до 3 часов ночи, а иногда до 4 утра. Разговоры, споры и так далее", - розповідає Андрій Курков, письменник.
За словами пані Надії, поліцію викликали неодноразово.
"Не один раз. Вони відмовляються. Вони кажуть, шо вони платять податки, і тому до них немає. І курять, і сміються, і регочуть, і шумлять. Відчинити вікно не можна. І дитина прокидається від їхнього шуму", - розповідає Надія Михайлівна, пенсіонерка.
"Мені заважають спати".
Активісти намагаються вибороти собі право на сон та спокій уже понад три роки. Оскільки дозволу на приватизацію комунального підвалу у мешканців ніхто не питав.
"Звичайно, ми зверталися і письмого в поліцію. І мені прийшла відповідь, що "Ми не знайшли ніяких ознак правопорушень". Підвал нашого будинку приватизували якимось чином без нашого дозволу", - говорить Мирослава Хорошун, активістка.
Та власниця підвалу запевняє: з документами все в порядку.
"Я не приватизировала этот подвал, он был до меня приватизирован. Я плачу полный налог как частный предприниматель. Я могу кому-то мешать, этот стул может кому-то мешать, бар может кому-то мешать. Это нормально. Мы не можем всем нравиться", - говорить Тетяна Кремень, власниця підвального приміщення.
Власники бару кажуть: роблять усе можливе, аби дотримуватися тиші. Та й шумлять - не лише їхні відвідувачі.
"Мы всегда работали и работаем согласно действующему законодательству Украины. У нас есть вся разрешительная документация. Мы будем со всеми общаться и пытаться разрешить этот конфликт", - розповідає Євгенія Кольчус, співзасновниця бару.
За словами юриста, домогтися спокою можна через суд, якщо вдасться зафіксувати рівень шуму, що перевищує визначену законодавством норму.
"Треба зафіксувати, по-перше, доказами те, що рівень шуму вночі сягає певних децибелів. І з цими вимірами вже звернутися до суду з позивними вимогами щодо припинення дій або припинення договору оренди", - пояснює Надія Лебединська, адвокат.
Люди зверталися до районних та міських депутатів. Після чого "галасливий" заклад з роз'яснювальними бесідами кілька разів відвідували правоохоронці. Та довгоочікуваної тиші в районі так і не настала. Тепер уже четвертий рік позбавлені сну місцеві мешканці готуються йти до суду.
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