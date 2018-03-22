Ежегодно 22 марта православные христиане чтят пaмять сорока Ceвacтийcкиx мучeникoв.

История

Согласно истории, 40 мучеников севастийских были лучшей дружиной в армии древнеримского императора Ликиния, который был жестоким язычником, гонителем христианской веры и тех, кто пытался ее проповедовать. Эти 40 воинов же проповедовали любовь к Иисусу Христу и не соглашались принести жертву языческим богам. В результате этого, их убили.

Традиции дня 40 святых

Согласно поверьям, в этот день девушкам нужно сломать сорок деревянных плашек, разорвать сорок веревочек, чтобы прогнать злых духов и освободить весну из их рук. Также нужно наряжать деревья бумажными или тряпочными цветами, яркими ленточками, колокольчиками, чтобы весна побыстрее вступила в свои права.

Считается, что чем сильнее раскачаться и выше взлететь в этот день на качели, тем урожайнее будет год, а люди станут счастливее.

А хорошие хозяйки в этот день пекут сорок булочек с медом в форме жаворонков. Из раздают детям, чтобы в хозяйстве домашняя птица была здорова. Девушки же должны сварить сорок вареников и угостить парней.

Приметы 22 марта

Считается, что в этот день заканчивается зима и приходит весна. Нередко этот день совпадает с днем равноденствия. Все приметы в этот день связаны с погодой - по нему можно судить о погоде на ближайшие 40 дней. Огордники обычно в этот день могут получить ответ на то, когда можно начинать высаживать рассаду: если морозно, то такая погода продлится еще 40 дней, а если прилетают птицы - это к раннему теплу.

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