Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается добиться высылки российских дипломатов из стран Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Мэй рассылает ключевым союзникам своей страны данные британской разведки об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ожидается, что 22 марта на саммите ЕС в Брюсселе Мэй обратится к коллегам с речью о том, что Россия является стратегическим врагом, а не партнером и представляет собой долгосрочную угрозу европейской безопасности.

Напомним, Трамп и Макрон высказались за привлечение России к ответственности.