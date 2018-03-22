Видеохостинг YouTube упростил ведение прямых трансляций как с веб-камеры, так и мобильных устройств. Для этого не требуется специального программного обеспечения, стримы можно будет вести из браузера.

Для этого необходимо зайти на youtube.com, войти в аккаунт и нажать "Начать эфир". Упрощенный стрим работает пока только в Google Chrome, но разработчики обещают поддержку и в других браузерах.

Живые трансляции без дополнительных сервисов также можно будет вскоре вести и с помощью смартфона. Такая возможность уже скоро появится у владельцев устройств Asus, LG, Motorola, Nokia и Samsung.

Тем временем Twitter работает над новой новостной лентой.