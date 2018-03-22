YouTube упростил жизнь стримерам [ Редактировать ]
Видеохостинг YouTube упростил ведение прямых трансляций как с веб-камеры, так и мобильных устройств. Для этого не требуется специального программного обеспечения, стримы можно будет вести из браузера.
Для этого необходимо зайти на youtube.com, войти в аккаунт и нажать "Начать эфир". Упрощенный стрим работает пока только в Google Chrome, но разработчики обещают поддержку и в других браузерах.
Живые трансляции без дополнительных сервисов также можно будет вскоре вести и с помощью смартфона. Такая возможность уже скоро появится у владельцев устройств Asus, LG, Motorola, Nokia и Samsung.
Тем временем Twitter работает над новой новостной лентой.
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