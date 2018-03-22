Відновити держфінансування професійно-технічної освіти вимагає нардеп Олег Ляшко. Чимало ПТУ опинились у складному становищі через недофінансування. Адже згідно з розпорядженням уряду, профтехучилища тепер утримують із місцевих бюджетів. Зокрема, ліцей номер 13 у Чернігові, куди й приїхав депутат, хочуть об'єднати з іншим навчальним закладом. Цю ідею не підтримують - ані учні, ані викладачі.

Команда "Радикальної партії" не допустить закриття Чернігівського ліцею побуту №13. Таку обіцянку дав лідер РПЛ Олег Ляшко викладачам та учням навчального закладу, яких приїхав підтримати особисто. Після того, як уряд переклав фінансування закладів профтехосвіти з державного на місцевий бюджет, ліцей опинився на межі виживання - його хочуть об'єднати з іншим навчальним закладом. Це призведе до скорочення викладацького складу, а частина дітей залишаться без освіти.

"Ці дівчатка навчаються в ліцеї побуту на швачок. Ці плаття виготовлені ними. Більше 300 дітей з усієї Чернігівщини, якщо закрити ліцей - де вони будуть навчатися, де отримають знання, щоб реалізувати себе у житті? Тому ми добиваємося, щоб було відновлено державне фінансування закладів профтехосвіти. В основному, в закладах ПТУ, навчаються діти-сироти та малозабезпечені. Відновлення провтехосвіти вкрай важливо для економічного зростання. У нас всі хочут бути юристами і економістами, скоро нікому буде на поле виїхати трактор провезти чи кладку прокласти.

Тому треба відновити держзамовлення. Щоб Україна була експортером не дешевої робочої сили і сировини, а готової продукції. Щоб молодь могла отримати знання і трудові навики та реалізувати себе в рідній країні. Отакою має бути державна політика!".

"Єдина можливість зупинити трудову міграцію - це підвищення заробітних плат. У Польщі мінімальна зарплата 500 євро, а в Україні - 120 євро. Тому люди і їдуть за кордон - то в Польщу, то в Португалію, то в Італію у пошуках кращих заробітків. Тут, в Україні повинні бути достойні зарплати. Щоб люди могли на неї годувати сім'ю, поставити дітей на ноги і задовольняти свої потреби. А в нас мільйони людей живуть на мінімальну зарплату і вся вона йде на комуналку і хліб без масла. То, зрозуміло, що риба шукає, де глибше, а людина - де краще. Моє завдання - щоб в Україні зарплати були вищі, ніж у Польщі та інших європейських країнах. Тоді ніхто не виїжджатиме".

"Скоро нікому буде на поле тракторм виїхати чи кладку покласти чи пошити ось це плаття. Тому наша позиція одна - рішення влади про переведення на місце вий бюджет профосвіти це неправильне рішення, воно має бути скасоване", - зазначив Олег Ляшко, "Радикальная партія".