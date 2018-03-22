Регламентный комитет одобрил снятие неприкосновенности и арест Савченко [ Редактировать ]
Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
За соответствующее решение депутаты 22 марта проголосовали единогласно.
Сначала депутаты поддержали представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, потом единогласно проголосовали за арест Савченко.
Перед этим Савченко сказала Луценко: "Пришли в крови и пойдете с кровью".
После голосования комитета представление еще должна поддержать на своем заседании Верховная Рада.
Напомним, Надежда Савченко рассказала о планировании взрывов в Верховной Раде.
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