Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлено до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЕ продлено до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", - говорится в сообщении.

Напомним, в ОБСЕ раскрыли расположение танков и гаубиц боевиков.