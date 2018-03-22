Миссию ОБСЕ в Украине продлили до 2019 года [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлено до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.
"Мандат СММ ОБСЕ продлено до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", - говорится в сообщении.
Напомним, в ОБСЕ раскрыли расположение танков и гаубиц боевиков.
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