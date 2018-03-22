Успех тараканов объяснили длиной генома [ Редактировать ]
Ученые из института Китая назвали размер генома американского таракана причиной успеха вида. Общая длина ДНК оценили в 3,38 млрд нуклеотидов - это почти рекорд среди насекомых.
У американских тараканов более десяти тысяч генов (10,1) при семи тысяч у других насекомых.
Среди генов удалось определить более 150, кодирующих обонятельные рецепторы, а также более 500 генов рецепторов вкуса. Эти способности обеспечили тараканам успех в поиске доступной пищи, и в избегании опасных ловушек. Ученые также обнаружили гены, отвечающие за регенерацию потерянных конечностей.
Американские тараканы (Periplaneta americana) - живут и в дикой природе, и в домах человека на всех континентах. Всеядны, питаются как пищевыми отходами, так и бумагой и мылом. Известны способностью к выживанию в самых неприятных условиях.
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