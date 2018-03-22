У Верховній Раді виступ генпрокурора чекали приблизно півтори години і, власне, не могли розпочати через те, що Регламентний комітет не вносив, точніше, готував подання після засідання. Прошу послухати Андрія Парубія:

"Почекайте годину, щоб ми перейшли до питання зняття депутатської недоторканності в той період, поки можна розглянути кілька питань. Коли прийме Регламентний комітет, поставимо питання про зняття недоторканності".

Зазначу, що Регламентний комітет зранку півтори години розглядував питання по Надії Савченко. Юрій Луценко заявив: обвинувачують її в держзраді і замаху на перших осіб держави, нелегальному ввезенню зброї. Підкреслив - у слідства є обґрунтовані докази.

"Всі дії, які підтримуються народним депутатом підтверджені, погоджені судом, відеозйомками Служби безпеки України, показами офіцерів збройних сил Україні, які завчасно повідомили слідство про злочинний умисел і супроводжували всю цю дію, фіксуючи плани та дії змовників. Таким чином, прошу комітет Верховної Ради надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, на затримання та арешт", - заявив Луценко.

В свою чергу, Савченко в котре підтвердила: окуповані території відвідувала без дозволів СБУ, проводила зустрічі з ватажками бандформувань. Також зазначила - допомагала переправляти зброю на підконтрольну Україні територію. Стверджує: теракти не готувала, називає це своєю політичною провокацією.

"Кожен українець мріє, щоб Рада взірвалась. Але за мрії не судять. Так, це була спецоперація. Дуже важлива. Дійсно, вивозили зброю. Дуже важливо було, щоб зрозуміти що зброя може дістатися країни. Я готувала політичну провокацію", - сказала Савченко.

Власне, кілька хвилин тому голова парламенту Андрій Парубій заявив: Регламентний комітет підготував і вніс подання на Савченко і зараз с трибуни свою доповідь вже почав генпрокурор Юрій Луценко. Скоріш за все, нардепи працюватимуть без перерви, поки не розглянуть це питання.