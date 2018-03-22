Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии", - сказано в сообщении.

Как отмечается, данным законом предусмотрено внесение изменений в законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", направленных на совершенствование законодательного урегулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, Порошенко подписал закон о льготах на образование для участников боевых действий.