Платные дороги в Украине: Порошенко подписал закон [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
"Реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии", - сказано в сообщении.
Как отмечается, данным законом предусмотрено внесение изменений в законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", направленных на совершенствование законодательного урегулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Напомним, Порошенко подписал закон о льготах на образование для участников боевых действий.
по теме
В Украине изменятся условия получения гражданства
Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал законопроект, которым вносится ряд изменений в закон о гражданстве.
Президент Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций
Президент Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Порошенко настаивает на скорейшем принятии закона об Антикоррупционном суде
С запуском Высшего антикоррупционного суда в Украине должно закончиться создание антикоррупционной вертикали.
Стати членом НАТО за 10 років - Порошенко озвучив політичні наміри країни
Стати членом НАТО у найближчі 10 років - мета України. Про це заявив президент Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Hamburger Abendblatt.
Порошенко подписал закон о льготах на образование для участников боевых действий
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2300-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной поддержке участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования".