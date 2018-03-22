На саміті ЄС поговорять про отруєння Сергія Скрипаля

Про ще один злочин, пов'язаний із Росією - отруєння Сергія Скрипаля у Британії - говоритимуть лідери країн Євросоюзу.

У Брюсселі сьогодні стартує дводенний саміт ЄС. Зокрема, очікують на виступ британського прем'єра Терези Мей з останніми даними щодо розслідування. Після чого Європейська Рада ухвалить відповідну резолюцію.