На Донбасі настала довгоочікувана тиша [ Редактировать ]
У зоні АТО встановилася тиша. За минулу добу жодного ворожого обстрілу - повідомили у штабі. Українські бійці пильно стежать за переміщеннями бойовиків. Військові зауважують, що під час перемир'я, противник зміцнює позиції та проводить ротацію.
Нагадаю, про повне припинення вогню домовилась тристороння контактна група у Мінську ще 5 березня. Відтоді, російські найманці неодноразово нехтували домовленостями.
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