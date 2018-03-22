У зоні АТО встановилася тиша. За минулу добу жодного ворожого обстрілу - повідомили у штабі. Українські бійці пильно стежать за переміщеннями бойовиків. Військові зауважують, що під час перемир'я, противник зміцнює позиції та проводить ротацію.

Нагадаю, про повне припинення вогню домовилась тристороння контактна група у Мінську ще 5 березня. Відтоді, російські найманці неодноразово нехтували домовленостями.