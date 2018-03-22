Спецслужби затримали вандалів руйнуючих пам'ятники [ Редактировать ]
СБУ затримала банду, яка руйнувала пам'ятки польської та єврейської культурно-релігійної спадщини у Сумській та Волинській областях.
Як повідомили у спецслужбі - робили вони це на замовлення російських кураторів, аби розпалити міжнаціональну ворожнечу. Затримали зловмисників у Чернігові. Під час обшуків у них знайшли 8 тротилових шашок, 5 гранат, холодну зброю, гроші та антиукраїнську символіку.
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