СБУ затримала банду, яка руйнувала пам'ятки польської та єврейської культурно-релігійної спадщини у Сумській та Волинській областях.

Як повідомили у спецслужбі - робили вони це на замовлення російських кураторів, аби розпалити міжнаціональну ворожнечу. Затримали зловмисників у Чернігові. Під час обшуків у них знайшли 8 тротилових шашок, 5 гранат, холодну зброю, гроші та антиукраїнську символіку.