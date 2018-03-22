У Кабулі внаслідок теракту загинуло 33 особи [ Редактировать ]
До 33 зросла кількість жертв вибуху в Кабулі. Напередодні смертник підірвав себе у натовпі біля шиїтського храму.
Люди саме святкували "Навруз" - новий рік за іранським календарем. Тому, серед загиблих і постраждалих, багато дітей та підлітків. Загалом, поранення отримали 65 осіб. Відповідальність за вибух узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
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