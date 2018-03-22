У Черкасах поліція переслідувала нетверезого водія (відео) [ Редактировать ]
В Черкасах поліцейські ганялися за нетверезим водієм. Щоб зупинити чоловіка, патрульним довелося майже квартал переслідувати його автомобіль.
Коли водій все-таки зупинився, поліцейські запропонували йому пройти тест на алкоголь. Водій при свідках погодився, щоправда двічі намагався обдурити "Драгер" - вдихаючи повітря не в трубку, а в себе. Коли його викрили - той накинувся на поліцейських і свідків із лайкою. За що його затримали та доправили до відділку.
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