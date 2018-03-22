Більше трьох тон бурштину вилучили в Житомирській області. Склад сирцю співробітники СБУ знайшли в Олевському районі - під час обшуків у місцевих жителів, яких запідозрили в незаконній діяльності. Необроблений камінь був розфасований та спакований в мішки і пакети.

Також, правоохоронці виявили оснащення для його видобутку і всю бухгалтерію. Тепер зловмисники можуть сісти за ґрати на п'ять років.