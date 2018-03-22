На Закарпатті заборонили надягати балаклави, маски і шоломи - на масові заходи. Розпорядження підписав губернатор Геннадій Москаль.

Це лише рекомендація, але її погодили з поліцією, повідомляють у прес-службі глави області. Геннадій Москаль просить правоохоронців затримувати тих, хто приховує свої обличчя. Заборонити балаклави в обл-адміністрації вирішили після маршів націоналістів минулого тижня. Чиновники кажуть: частина учасників - затуляли обличчя, що створювало напружену атмосферу.

"Під час масових акцій, скоювалися правопорушення було багато нарікань звичайних мешканців, громадських активістів про те, що такі речі не є правильними. Розпорядженням дано доручення поліції у випадку, якщо такі особи дійсно беруть участь із балаклавами і закривають обличчя, поліція їх має ідентифікувати і перевірити на можливу причетність до скоєння злочинів",- говорить Ярослав Галас, директор Департаменту інформаційної політики Закарпатської ОДА.