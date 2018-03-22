Нью-Йорк готується до снігопадів [ Редактировать ]
До потужної хуртовини готуються жителі Нью-Йорка. Залізничники поливають колії спеціальною сумішшю, а тоді підпалюють її, щоб не дати замерзнути перемикачам.
Синоптики попереджають - у місті та околицях може випасти до 25 сантиметрів снігу, а швидкість вітру сягне 80 кілометрів на годину. Заняття у школах Нью-Йорка скасували, міські служби запаслися реагентами, щоб посипати дороги. Жителів закликають без потреби не виходити надвір.
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