До потужної хуртовини готуються жителі Нью-Йорка. Залізничники поливають колії спеціальною сумішшю, а тоді підпалюють її, щоб не дати замерзнути перемикачам.

Синоптики попереджають - у місті та околицях може випасти до 25 сантиметрів снігу, а швидкість вітру сягне 80 кілометрів на годину. Заняття у школах Нью-Йорка скасували, міські служби запаслися реагентами, щоб посипати дороги. Жителів закликають без потреби не виходити надвір.