Циклон, який кілька днів ускладнював життя українцям, поступово здає свої позиції. Нині він рухається на північ. Морози ще триматимуться, але снігопадів та хуртовин - уже не буде. Як пережили негоду у західних та центральних областях - розкажуть наші кореспонденти.

Рівненська область.

Сніг засипав Рівненщину. На трасі Київ-Чоп - утворився затор. Машини розтяглися на 10 кілометрів. Поблизу села Зелений Гай - вантажівку на слизькій дорозі розвернуло і вона перекрила рух. Рятувальники та патрульні витягали автівки зі снігових заметів. Загалом, відбуксирували два десятки машин. Ще один затор утворився на трасі Луцьк-Київ. Там сталася аварія - і знову за участі вантажівки.

Дніпро.

Сильний снігопад, який мав накрити Дніпро, оминув місто. Мокрий сніг, час від часу переходив у дощ. Через це більшість трас вкрилися шаром криги і рухатися по них - вкрай небезпечно. Допомога спецтехніки знадобилася 70 водіям. Вони не могли впоратися з керуванням і опинялися у кюветах. У самому Дніпрі - обвалилося перекриття над пішохідним переходом. Металеві конструкції не витримали ваги снігу та рухнули. Дивом ніхто не постраждав. Розбирали завали - майже два десятки рятувальників. Рятувальники кажуть - комунальні служби не справляються з розчисткою доріг.

"За стан автодоріг і за те, щоб учасники руху могли спокійно робити своє діло, відповідають дорожні комунальні служби. Коли вони не справляються - ми також готові допомогти", - розповідаєОлександр Шевченко, Заступника начальника ГУ з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України у Дніпропетровській області.

Тернопільська область.

На Тернопільщині рятувальникам довелося визволяти із снігового полону рейсовий автобус. Він їхав за маршрутом Борщів-Тернопіль, але біля міста Чорткова застряг у заметі. У салоні було 15 пасажирів. Ніхто - не постраждав. Синоптики втішають, що негода відступає, і снігопадів в області більше не передбачається - на відміну від морозів.

"Ми переходимо під вплив гребеня антицеклону азовського, який насувається з Антлантики, тому опади мають припинятися, має розпогоджуватися", - пояснює Оксана Озимків, завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

На Івано-Франківщині - опади припинились. Хоча рятувальники попереджають про значну небезпеку сходження снігу в горах. В області - більшість трас - розчищені. А от у місті - по тротуарах - не пройти. Вони - завалені снігом. Комунальники не поспішають його прибирати. Можливо чекають на потепління. До речі - за даними синоптиків - воно має настати - найближчими днями.