Facebook не виправдав довіри. Марк Цукерберґ визнав, що компанія припустилася помилок, які врешті призвели до того, що особистими даними мільйонів користувачів скористалися політтехнологи.

Скандал довкола найбільшої соцмережі розгорівся після розслідування діяльності британської компанії Cambridge Analytica, яка начебто з допомогою Facebook вплинула на результат президентських виборів у США 2016 року.

Цукерберґ пообіцяв ускладнити доступ сторонніх додатків до будь-якої інформації про користувачів.