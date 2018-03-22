Саркозі знову на свободі [ Редактировать ]
Ніколя Саркозі випустили з-під арешту. Напередодні, пізно ввечері, колишній президент Франції залишив будівлю прокуратури, де його допитували майже два дні.
Політикові інкримінують незаконне фінансування передвиборчої кампанії 2007 року - на гроші лівійського екс-диктатора Маумара Каддафі. Саркозі провини не визнав. За його словами, ці звинувачення - наклеп, що перетворив його життя на пекло
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