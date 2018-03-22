Домовляються по-тихому - на нейтральній території. У Фінляндії пройшли таємні переговори між представникам США та двох Корей.

18 делегатів, по шість від кожної країни, два дні спілкувалися у маєтку в передмісті Гельсінкі. Про повістку неформальної зустрічі чи її результати - нічого не відомо. Коли інформація про переговори просочилася в пресу, міністр закордонних справ Фінляндії лише уточнив, що про денуклеаризацію не йшлося.