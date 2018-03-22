Британські науковці змушують битись серцеві м'язи по-новому (відео)

Випробувати ліки від серцевих хвороб без шкоди для піддослідних. Британські науковці відтворюють серцебиття у "чашці Петрі". Для цього використали клітини серцевого м'яза від донорів. Вчені стверджують - новий метод значно дієвіший від усі попередні.