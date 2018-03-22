Верховная Рада одобрила легализацию самостроев [ Редактировать ]
Парламент разрешил легализацию объектов строительства, построенных без разрешения на проведение строительных работ до 9 апреля 2015 года, до 31 декабря 2018 года. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 276 депутатов, передают "Українські Новини".
Как отмечается, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, а также построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.
При этом право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.
Напомним, Верховная Рада исправила Уголовный кодекс.
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