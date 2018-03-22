Российский газовый монополист "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом" по поставке. Об этом сообщила российская компания в четверг, 22 марта.

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно – по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 ноября 2017 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа заявление об оспаривании отдельного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке и его частичной отмене.

Напомним, Украина конфисковала все средства "Газпрома".