В Киеве "Мерседес" насмерть переехал пенсионерку [ Редактировать ]
В Киеве водитель "Мерседеса" переехал пенсионерку. Женщина скончалась.
Так, на улице Героев Севастополя во дворе дома 21-летний водитель за рулем Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину и сбил ее, сообщили в полиции, пишет hronika.info.
В машине скорой помощи 81-летняя местная жительница скончалась.
Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства аварии.
Ранее под Запорожьем подполковник Нацполиции насмерть сбил человека.
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