В Киеве водитель "Мерседеса" переехал пенсионерку. Женщина скончалась.

Так, на улице Героев Севастополя во дворе дома 21-летний водитель за рулем Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину и сбил ее, сообщили в полиции, пишет hronika.info.

В машине скорой помощи 81-летняя местная жительница скончалась.

Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства аварии.

Ранее под Запорожьем подполковник Нацполиции насмерть сбил человека.