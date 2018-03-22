В Полтаве мужчину чуть не убило током в троллейбусе [ Редактировать ]
Вечером 21 марта в Полтаве 28-летнего мужчину ударило током, когда он выходил из троллейбуса. В результате он попал в реанимацию.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение первой городской клинической больницы Полтавы. Сейчас он в тяжелом состоянии, передает "Полтавщина".
Информацию о происшествии подтвердил и начальник КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгений Зайцев. По его словам, удар током пострадавший получил в старом троллейбусе ЮМЗ. Сейчас его уже починили и выпустили троллейбус на маршрут. В коммунальном предприятии выясняют все детали инцидента.
Примечательно, что в пресс-службе полиции Полтавщины рассказали, что в дежурную часть поступала информация о поражении током гражданина. Но, по имеющейся у них информации, пострадавший не нуждался медицинской помощи, поэтому никакого производства не был открыт.
При этом в первой городской клинической больницы Полтавы подтвердили, что вчера к ним попал мужчина, который потерпел поражение током в троллейбусе.
Несколько ранее в Чернигове троллейбус "прошил" ребенка током.
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