Солдата ВСУ посадили на 4 года за дезертирство [ Редактировать ]
В Кропивницком солдата Вооруженных сил Украины по контракту приговорили к тюремному сроку на четыре года в связи с уклонением от службы.
Осужденный в июле 2016 года не явился в установленное время на службу без уважительных причин и не появлялся на территории воинской части до марта 2017 года, проводя свободное время по своему усмотрению, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.
При определение срока тюремного заключения для военного суд учитывал его предыдущую судимость и путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору вынес приговор солдату к тюремному заключению на 4 года 1 месяц.
Ранее в Кропивницком во время продажи похищенных военных раций задержали контрактника ВСУ.
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