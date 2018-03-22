В Кропивницком солдата Вооруженных сил Украины по контракту приговорили к тюремному сроку на четыре года в связи с уклонением от службы.

Осужденный в июле 2016 года не явился в установленное время на службу без уважительных причин и не появлялся на территории воинской части до марта 2017 года, проводя свободное время по своему усмотрению, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

При определение срока тюремного заключения для военного суд учитывал его предыдущую судимость и путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору вынес приговор солдату к тюремному заключению на 4 года 1 месяц.

Ранее в Кропивницком во время продажи похищенных военных раций задержали контрактника ВСУ.