Майже половина українських заробітчан, що повернулися, не планують знову виїжджати за кордон - ЗМІ [ Редактировать ]
43% українських заробітчан, які повернулися із заробітків, не планують повторювати досвід роботи за кордоном, повідомляє "5 канал". За даними соцопитування, майже 65% українців не замислювалися про виїзд з країни
За словами авторів матеріалу, серед причин цього – складність офіційного працевлаштування, несвоєчасна виплата зарплати, ненормований робочий день, надумані штрафи та повне юридичне безправ'я.
"Після місяця роботи господар відмовляється платити людям зарплату. І кажуть: "Якщо ти будеш скаржитися, я подзвоню в поліцію або у міграційну службу, і вони тебе депортують", – розповів голова Міжгалузевої профспілки українських заробітчан у Польщі Юрій Карягін.
Крім того, згідно з даними авторів матеріалу, що посилаються на дослідження Київського міжнародного інституту соціології, майже 64% респондентів на питання "Чи замислювалися ви про виїзд з України?" відповіли: "Ні, не спадало на думку".
"Експерти пояснюють це просто: люди не хочуть ризикувати. Вони не знають не тільки своїх прав у чужій країні, а часто її мови. Когось відлякує перспектива стати людиною другого сорту, якій платять менше, ніж місцевим, і навіть можуть побити просто за те, що ти українець. Українсько-польські відносини ніколи не були простими, а зараз цю карту намагаються розіграти. Не скрізь і на побутовому рівні, проте й українські настрої цілком відчутні", – йдеться в сюжеті.
Крім того, серед причин падіння інтересу до роботи за кордоном і те, що така зайнятість часто тимчасова, сезонна, а про перспективу кар'єрного росту у переважній більшості випадків не йдеться.
Ще частина українців не готові шукати кращого життя за межами України, адже це серйозне випробування для їх сімей.
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