Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует провести призыв в объемах до 500 человек офицерского состава.

Речь идет о военнообязанных, которые не подлежат призыву на срочную службу, но имеют офицерское звание запаса, например, закончившие военную кафедру. Из этой категории отберут тех, чья военно-учетная специальность наиболее востребована "тыловики", психологи, связисты и другие.

Разница с призывом на срочную службу, в частности, в том, что на "срочку" призывают военнообязанных до 27 лет, а призванный офицер запаса может быть старше этого возраста, хоть 40-летним.

"В 2018 году в мае-июне Генштабом ВСУ планируется осуществить призыв в объемах до 500 человек по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи", – сказал на брифинге начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

В прошлом году было призвано на срок 18 месяцев 1 500 человек офицерского состава. Они прошли подготовку на специальных курсах и были назначены на должности на небоевых объектах.

Ранее стало известно, что весной призовут более 15 тысяч человек. Из них в Национальную гвардию направят 4 тысячи, в Вооруженные силы – почти 9 тысяч человек.