Теленок-мутант с 6 ногами родился в Китае (видео) [ Редактировать ]
Теленок-мутант с шестью конечностями и двумя гузнами ошеломил фермеров в китайском городе Чунцин.
Животное родилось весом в 15 килограммов достаточно здоровым. Теленок до сих пор хорошо себя чувствует, несмотря на неудобства в передвижении с таким количеством конечностей, сообщает Mirror.
Теленок стал буквально знаковым для города, где родился, поскольку все жители и даже туристы сходятся к нему, чтобы посмотреть и сфотографироваться.
Ранее в США обнаружили жабу-"мутанта" .
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