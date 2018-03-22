Животное чувствует себя хорошо. Кадр из видео.

Теленок-мутант с шестью конечностями и двумя гузнами ошеломил фермеров в китайском городе Чунцин.

Животное родилось весом в 15 килограммов достаточно здоровым. Теленок до сих пор хорошо себя чувствует, несмотря на неудобства в передвижении с таким количеством конечностей, сообщает Mirror.

Теленок стал буквально знаковым для города, где родился, поскольку все жители и даже туристы сходятся к нему, чтобы посмотреть и сфотографироваться.

Ранее в США обнаружили жабу-"мутанта" .