Под Киевом мужчина зарезал жену и вскрыл себе вены [ Редактировать ]
В селе Мотовиловка Фастовского района после очередной ссоры 44-летняя женщина сообщила мужу о намерении уйти к другому, что стоило ей жизни.
Разъяренный 46-летний глава семьи схватил кухонный нож и нанес удар в область ее грудной клетки. От полученного проникающего колото-резаного ранения женщина сразу же умерла.
Поняв, что натворил, мужчина написал прощальную записку и решил покончить с собой - вскрыл вены. При этом вызвал скорую помощь, которая приехала за считанные минуты и спасла его от смерти.
Убийцу поместили в изолятор временного содержания. У супругов остался несовершеннолетний 16-летний сын.
Ранее в Киеве бомж набросился с ножом на девушку с ребенком.
по теме
В Ирпене семью пенсионеров задушили проводами (фото, видео)
В Ирпене Киевской области задушили электропроводами семейную пару пенсионеров. В доме у убитых все перевернуто, а вещи разбросаны.
Под Киевом "охотник на ведьм" забил до смерти пенсионерку
Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забил до смерти 83-летнюю женщину. Он несколько раз ударил ее головой о чугунные радиаторы отопления.
В Фастове женщину искромсали ножом у дверей детсада
В Фастове неизвестный нанес ножом больше десяти ран 43-летней женщине, которая шла в детский сад, чтобы забрать сына.
Под Киевом мужчина зарезал возлюбленную и повесился
В Киевской области произошла трагедия.
Под Киевом главный архитектор "погорел" на огромной взятке (фото)
Главного архитектора Василькова Киевской областиз адержали при получении 300 тысяч гривен.