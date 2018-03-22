В селе Мотовиловка Фастовского района после очередной ссоры 44-летняя женщина сообщила мужу о намерении уйти к другому, что стоило ей жизни.

Разъяренный 46-летний глава семьи схватил кухонный нож и нанес удар в область ее грудной клетки. От полученного проникающего колото-резаного ранения женщина сразу же умерла.

Поняв, что натворил, мужчина написал прощальную записку и решил покончить с собой - вскрыл вены. При этом вызвал скорую помощь, которая приехала за считанные минуты и спасла его от смерти.

Убийцу поместили в изолятор временного содержания. У супругов остался несовершеннолетний 16-летний сын.

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