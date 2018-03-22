У Гаазі судитимуть підозрюваних у збитті малайзійського "Боїнга" MH17 [ Редактировать ]
Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 відбудеться в Гаазі.
Так вирішили у Міністерстві юстиції та МЗС Нідерландів. Взяти участь у судовому процесі зможуть усі родичі загиблих - незалежно від громадянства. На урядовому сайті Нідерландів зазначили - розглянуть причетність "усіх підозрюваних", про кого конкретно йдеться - не повідомляють.
Нагадаємо, літак малайзійських авіаліній, що прямував маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, було збито російським комплексом "Бук" у липні 2014-го над територією окупованого Донбасу. На борту було 298 людей, здебільшого - громадяни Нідерландів. Усі загинули.
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