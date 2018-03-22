Саркозі звинуватили у зв'язках з лівійським диктатором Каддафі [ Редактировать ]
Ніколя Саркозі став фігурантом офіційного розслідування. Екс-президента Франції підозрюють у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії 2007 року - на гроші колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі.
Напередодні пізно ввечері Саркозі випустили з-під арешту. Майже два дні його допитували в цій справі. Екс-президент провини не визнав. За словами Саркозі, ці звинувачування - наклеп, що перетворив його життя на пекло.
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