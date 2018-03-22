Негода у США: мешканці східного узбережжя потерпають від хуртовини [ Редактировать ]
Снігом засипає східне узбережжя США.
Найбільшого удару хуртовина завдала штатам Філадельфія та Нью-Йорк, а також столиці - Вашингтону. Авіакомпанії скасували загалом майже чотири тисячі рейсів у регіоні. Заняття у школах Нью-Йорка скасували. Ускладнений рух на дорогах, одна людина загинула в ДТП.
Місцевих мешканців закликають без потреби не виходити надвір і не сідати за кермо. Це вже четверта масштабна хуртовина у Сполучених Штатах від початку березня.
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