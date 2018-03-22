Снігом засипає східне узбережжя США.

Найбільшого удару хуртовина завдала штатам Філадельфія та Нью-Йорк, а також столиці - Вашингтону. Авіакомпанії скасували загалом майже чотири тисячі рейсів у регіоні. Заняття у школах Нью-Йорка скасували. Ускладнений рух на дорогах, одна людина загинула в ДТП.

Місцевих мешканців закликають без потреби не виходити надвір і не сідати за кермо. Це вже четверта масштабна хуртовина у Сполучених Штатах від початку березня.