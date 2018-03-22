Вибух на нафтопереробному заводі у Чехії: кількість жертв продовжує зростати [ Редактировать ]
Вибух на нафтопереробному заводі у Чехії забрав життя шістьох людей, кілька осіб поранені.
Інцидент стався вранці у місті Кралупи-на-Влтаві. На місце прибули пожежники та бригади "швидкої", залучили гелікоптер. На щастя, обійшлося без подальшого займання.
Транспортний рух поблизу заводу перекрито. Поліція стверджує, що загрози для жителів околиці немає. Причину вибуху з'ясовують слідчі.
по теме
В Чехии произошел взрыв на химзаводе, шесть человек погибли (видео)
В чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв на химическом заводе компании Synthos
У Польщі під завалами житлового будинку продовжують шукати загиблих
Аварія сталася два дні тому. За попередньою версією - в одному з помешкань вибухнув газовий балон. Частина чотириповерхової споруди - обвалилася.
Негода у США: мешканці східного узбережжя потерпають від хуртовини
Авіакомпанії скасували загалом майже чотири тисячі рейсів у регіоні. Заняття у школах Нью-Йорка скасували. Ускладнений рух на дорогах, одна людина загинула в ДТП.
Взрыв в Киеве: мужчина бросил гранату в полицейских
В Киеве, в Деснянском районе, на проспекте Маяковского, неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.
У США 17-річний підліток загинув від вибуху поштової посилки
Бомбу, замасковану під поштовий пакунок, доставили на поріг житлового будинку.