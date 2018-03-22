Вибух на нафтопереробному заводі у Чехії: кількість жертв продовжує зростати

Вибух на нафтопереробному заводі у Чехії забрав життя шістьох людей, кілька осіб поранені.

Інцидент стався вранці у місті Кралупи-на-Влтаві. На місце прибули пожежники та бригади "швидкої", залучили гелікоптер. На щастя, обійшлося без подальшого займання.

Транспортний рух поблизу заводу перекрито. Поліція стверджує, що загрози для жителів околиці немає. Причину вибуху з'ясовують слідчі.