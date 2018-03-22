У Нігерії підприємець створює одяг зі сміття [ Редактировать ]
Висока мода на брудних Лагоських вулицях. У Нігерії бізнесмен узявся втілювати амбітну ідею - шити дощовики та наплічники з викинутого пластику. Чи окупився підприємцеві задум - Ірина Іванова розкаже.
В ательє на свіжому повітрі - кипить робота. 29-річний Олаємі Самсон з Лаґоса працює над останньою колекцією верхнього одягу - дощовиком. З пластику. На щастя, матеріалу, - у місті, засипаному сміттям, - не бракує.
"Я точно знаю, що гори непотребу на вулиці погіршують наше здоров'я і знижують якість життя. Тож я подумав - щось треба з цим робити", - розповідає Олаємі Самсон, бізнесмен.
Складно уявити, але це нігерійське місто щодня залишає по собі дев'ять тонн відходів. Чільне місце у цих завалах належить пластику. А надто - популярним пляшкам з-під води. Міцний і витривалий матеріал - вирішив Олаємі. Якраз для верхнього одягу та рюкзаків. Сировину для майбутніх шедеврів сам збирає. Іноді йому - за невелику плату - допомагають школярі. Кожен предмет ретельно миють та дезинфікують. Кінцевий результат має як своїх прихильників, так і противників.
"Ні, я би такий дощовик не надів. Погана ідея, це ж відходи. І дитині своїй не дам", - жахається Еммануель Ітінії, житель Лагоса.
"А я би ходив у такому. На вигляд - дуже мило. Але, звісно, це ще й залежить від того, куди йду. Для дозвілля - непоганий варіант. А от на серйозний захід не надів би", - говорить Віктор Аньяіс, житель Лаґоса.
Олаємі на такі коментарі не зважає. По-перше, на кожен товар - свій покупець. А по-друге, сьогоднішні скептики вже завтра можуть стати його клієнтами.
"Коли покупці починають насити мої дощовики та рюкзаки, вони миттєво стають зірками, бо привертають до себе увагу. Ці речі показують, що завдяки креативу навіть відходи можна перетворити на щось корисне", - говорить Олаємі Самсон, бізнесмен.
Ще один продукт у сміттєвій лінійці ентузіаста - пластикові чохли на машини. Та поки що його вироби викликають лише подив. Олаємі сподівається, що як не розбагатіє, то хоча б спонукатиме молоде покоління берегти довкілля.
по теме
Сміттярі-музиканти з Туреччини вразили грою на сміттєвих контейнерах (відео)
Починалося все як хобі, а рік тому гурт дав перший концерт і тепер не припиняє репетицій.
Топ-5 модных мужских причесок 2018 года
Некоторые мужские прически неизменно остаются в моде уже на протяжении многих лет, а некоторым на смену быстро приходят новые варианты.
Три зими без світла: як жителі Волині виживають без електрики?
Обленерго вимагає за електрифікацію нового масиву майже три мільйони гривень. Люди, звісно, таких коштів не мають. Як без світла виживають волиняни?
У ЄС запроваджують безкоштовний інтернет
Wi-Fi сигналом обладнають площі, парки та інші громадські місця в 1000 населених пунктах. Крім великих міст - інтернет-сигнал планують налаштувати й у маленьких селищах.
У Японії встановили пам'ятник Годзіллі
Постамент пам'ятника прикрашає напис: "Людству тепер доведеться співіснувати з Годзіллою". Цю фразу взяли з останньої стрічки з серії фільмів про величезного монстра.