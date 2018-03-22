Транспортний колапс у Франції. 70 відсотків залізничників - сьогодні вийшли на роботу. Із перебоями працюють й паризькі аеропорти. 7 французьких профспілок оголосили страйк через новий кодекс праці, який підтримує Еммануель Макрон. Чим саме невдоволені люди - дивіться у нашому матеріалі.

Франція, Париж. На станціях приміської залізниці Іль-де-Франс - величезні черги. Жителям передмістя французької столиці - годинами доводиться чекати на потяг. Натовп - обурений. Люди запізнюються на роботу та навчання. У країні - оголосили страйк одразу 7 профспілок. Серед них переважно залізничники та авіадиспетчери. Причина - новий Кодекс праці, пропонований урядом і президентом Еммануелем Макроном. Один з його пунктів - погашення великого боргу державної залізниці за рахунок скорочення виплат співробітникам.

"Це безпрецедентний напад на працівників залізничного транспорту. Уряд не хоче вести переговори та дослухатися до наших побажань, тому нині ми страйкуємо", - наголосив Джонатан Жарсі, регіональний секретар залізничної профспілки.

Сьогодні упродовж дня - по всій Франції курсують лише третина поїздів. Загалом залізничники страйкуватимуть аж до 28 червня - у режимі 2 дні через 5. Генеральний директор французької залізниці - шокований масштабами акції.

"Страйк - це, звичайно, конституційне право, але у будь-якому разі працівники повинні працювати. Інакше система, яка щодня обслуговує 4,5 мільйони пасажирів - буде зруйнована. Особисто я вважаю погрози з боку профспілок дуже серйозними. Я ніколи у своїй практиці не бачив нічого подібного", - заявляє Гійом Пепі, генеральний директор французької залізниці.

"- Я все розумію, розумію чому вони страйкують. Але всі люди мають роботу. Вони повинні знайти спосіб висловити своє невдоволення таким чином, щоб це не заважало іншим людям".

Водночас зміни до кодексу праці, які просуває Макрон, передбачають зменшення ролі профспілок та зміну пенсійного віку. Тому серед невдоволених - й працівники авіації. Три столичні аеропорти - Шарль-де Голль, Бове й Орлі - також працюють з перебоями. А найбільший французький авіаперевізник Ейр Франс - обіцяє приєднатися до страйкарів завтра й скасувати 40 відсотків рейсів.