Курс валюти: у київських обмінниках дешевшає долар [ Редактировать ]
У київських обмінниках дешевшає долар. У купівлі і продажу курс "зеленого" знизився на три копійки. Сьогодні за нього дають в середньому 26 гривень 14 копійок. Євро - навпаки - трохи подорожчав. Середній курс купівлі - 32 гривні 11 копійок.
На міжбанківському валютному ринку - гривня також продовжує міцніти. Безготівкові торги закрились на позначці 26 гривень 30 копійок за долар США.
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