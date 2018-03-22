У київських обмінниках дешевшає долар. У купівлі і продажу курс "зеленого" знизився на три копійки. Сьогодні за нього дають в середньому 26 гривень 14 копійок. Євро - навпаки - трохи подорожчав. Середній курс купівлі - 32 гривні 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку - гривня також продовжує міцніти. Безготівкові торги закрились на позначці 26 гривень 30 копійок за долар США.