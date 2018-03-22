У ЄС запроваджують безкоштовний інтернет [ Редактировать ]
Безкоштовний інтернет з'явиться на всій території ЄС, а також у Норвегії та Ісландії. Таке рішення ухвалила Єврокоміссія.
Вже у травні Wi-Fi сигналом обладнають площі, парки та інші громадські місця в 1000 населених пунктах. Крім великих міст - інтернет-сигнал планують налаштувати й у маленьких селищах. За словами президента єврокомісії Жан-Клод Юнкера - головна мета цієї ініціативи - долучити кожне європейське селище та місто до всесвітньої мережі до 2020 року.
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