5 отличных Telegram-каналов о феминизме

Telegram уже бежит впереди планеты всей: удобный ресурс, где можно как общаться с друзьями так и читать разные как новостные так и развлекательные каналы. Также многие известные (и не очень) блогеры ведут свои каналы, делясь своими размышлениями на ту или иную тему.