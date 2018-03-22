У самісінькому центрі японського Токіо - встановили пам'ятник монстру Годзіллі.

Висота скульптури - два з половиною метри. А постамент пам'ятника прикрашає напис: "Людству тепер доведеться співіснувати з Годзіллою". Цю фразу взяли з останньої стрічки з серії фільмів про величезного монстра. Картина вийшла на екрани у 2016 і викликала справжній фурор серед японських глядачів.