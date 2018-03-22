Сміттярі-музиканти з Туреччини вразили грою на сміттєвих контейнерах (відео) [ Редактировать ]
Сміттярі-музиканти підкорюють Туреччину. Вуличні прибиральники з Анкари виконують власні композиції на сміттєвих контейнерах.
У бойз-бенді - восьмеро чоловіків. Відбивають такт палицями від мітел на різного розміру баках та інших підручних предметах. Починалося все як хобі, а рік тому гурт дав перший концерт і тепер не припиняє репетицій.
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