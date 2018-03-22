Киевское метро остановили из-за человека на рельсах [ Редактировать ]
На станции киевского метрополитена "Крещатик" в сторону станции "Лесная" пассажиров сняли с поездов.
Движение поездов на "красной" ветке в сторону левого берега приостановлено из-за из-за того, что на станции "Днепр" был обнаружен человек на путях.
Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что на "красной" ветке столичного метро появился машинист, который любит разгоняться на перегонах между станциями, а потом резко тормозить.
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