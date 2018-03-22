На станции киевского метрополитена "Крещатик" в сторону станции "Лесная" пассажиров сняли с поездов.

Движение поездов на "красной" ветке в сторону левого берега приостановлено из-за из-за того, что на станции "Днепр" был обнаружен человек на путях.

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что на "красной" ветке столичного метро появился машинист, который любит разгоняться на перегонах между станциями, а потом резко тормозить.