Чиновница требовала от инвалида взятку $1500 в Мариуполе [ Редактировать ]
В Мариуполе чиновница требовала 1 500 долларов взятки от человека с инвалидностью.
"19-летний мужчина, который является инвалидом детства, был направлен в ОМСЕК для подтверждения медицинского диагноза и установления группы инвалидности", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
При прохождении медицинской комиссии 43-летняя чиновник сообщила гражданину о том, что он не может рассчитывать на установление бессрочной 3-й группы инвалидности. Однако вопрос можно решить с помощью денег. За свои "услуги" женщина требовала 1 500 долларов США.
Понимая противоправность требований женщины, гражданин обратился к правоохранителям. Было решено поймать взяточницу "на горячем". В тот же день женщина позвонила своему мужу, чтобы именно через него и состоялась передача части взятки в размере 1 тысячи долларов, которые во время обыска средства были изъяты.
Сейчас решается вопрос об открытии в отношении женщины уголовного производства по уголовной статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".
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