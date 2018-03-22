22 марта Высший совет правосудия уволил судью Дзержинского городского суда Донецкой области за кражу товаров в магазине.

Установлено, что 14 апреля 2016 года в рабочее время судья Оксана Бухтиярова находилась в магазине в городе Святогорске Донецкой области и вынесла из магазина коробку с пакетом чая и часами, спрятав вещи в сумку и прикрыв сверху одеждой.

Указанные действия зафиксированы камерой видеонаблюдения, а также подтверждены после обнаружения украденных товаров в сумке судьи.

Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия было принято решение от 24 января 2018 года №149/3дп/15-18. Палата решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

Ранее стало известно, насколько вырастут зарплаты судей после реформы.