Здание Верховной Рады окрасили в красный цвет (фото) [ Редактировать ]
22 марта здание Верховной Рады Украины было подсвечено красным цветом, в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза".
На стенах парламента появился призыв "Преодолеем туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.
Ежегодно в Украине регистрируется около 30 тысяч случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни.
Как сообщалось 1 марта, в роддоме в Сумской области умер младенец через несколько часов после того, как ему вкололи вакцину против туберкулеза.
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