Гройсман пообещал обеспечить горные районы Прикарпатья необходимой инфраструктурой [ Редактировать ]
Обеспечить горные районы необходимой инфраструктурой предлагает Владимир Гройсман. Об этом он заявил во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область.
Пообещал увеличить финансирование горных территорий. Где на данный момент проживают почти 700 тысяч человек. По мнению премьера, в первую очередь, нужно восстановить дороги, сделать более доступными медицину и образование, а также развивать туризм и предпринимательство.
"Ми передбачаємо близько 12 мільярдів гривень додаткових ресурсів, які будуть направлені в області, і в цій частині ми маємо передбачити, в тому числі і підтримку цих районів. Окремо хотів би підкреслити, що нам потрібно враховувати цю особливість при розподіленні державних субвенцій на освіту, охорону здоров'я. Я вважаю, що питання про оплату працю +25% відсотків це нормальне питання. Але недостатнє по великому рахунку, ця місцевість є українським скарбом", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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